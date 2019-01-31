Постпред ЕС в России Эдерер потребовал немедленного освобождения украинских моряков

Посол, в частности, в очередной раз призвал соблюдать нормы международного права, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Европейский союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом. Кроме того, такое применение силы Россией недопустимо. Мы ожидаем, что Россия немедленно и безоговорочно освободит 24 захваченных украинских моряка, будет соблюдать их права на юридическое представительство и беспрепятственный доступ со стороны консульских властей и обеспечит получение пострадавшим членам экипажа надлежащей медицинской помощи", - заявил Эдерер.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.