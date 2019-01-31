Враг за сутки 7 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет. Уничтожены двое террористов, а также МТЛБ-У и ЗУ-23-2 противника, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:

- из ручных гранатометов - в районе поселка Павлополь;

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия автоматических гранатометов - вблизи города Марьинка;

- из гранатометов - в районе населенного пункта Новомихайловка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:

- из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Кряковка;

- из автоматических гранатометов и стрелкового оружия минометов - в районе Хутора Вольный;

- из минометов калибра 82 мм - в районе города Попасная;

- из минометов калибра 82 мм. - в районе населенного пункта Крымское и зенитной установки ЗУ-23-2 установленной на МТЛБ-У.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли украинские позиции в районах Кряковки, Вольного и Павлополя, потерь нет, - пресс-центр ООС

"Умелыми действиями украинских военнослужащих минометная батарея противника была подавлена, МТЛБ-У и зенитная установка уничтожена.

По данным разведки, 30 января, двое оккупантов были уничтожены, трое получили тяжелые ранения.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сказано в сообщении.