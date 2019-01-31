60-дневный срок на исходе: Столтенберг напомнил РФ о требованиях США и об ответственности за сохранение ДРСМД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"От России зависит сохранение ДРСМД, так как Россия несет ответственность за то, что договор оказался под угрозой", - заявил он, выступая в Бухаресте на неформальной встрече министров обороны ЕС.

"Все союзники НАТО согласны, что важно, чтобы Россия вернулась к исполнению (договора. - Ред.) прозрачным и поддающимся проверке способом. Это крайне важно, так как 60-дневный период закончится на этих выходных", - сказал он.

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Если Россия не начнет исполнять обязательства по соглашению, заявил Столтенберг, то НАТО "нужно быть готовым к миру без ДРСМД".

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателями нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.