Волкер о плане Сайдика по Донбассу: Сначала РФ должна прекратить войну и принять миротворческую миссию ООН

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью телеканала Прямой.

"Насколько я понимаю, речь не идет о замене Минских договоренностей, а о том, как найти пути для их воплощения", - пояснил Он свою позицию относительно "мирного плана спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

По мнению спецпредставителя США, Минские соглашения важны, поскольку они установили ключевые правила: прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, вывод иностранных войск и незаконных вооруженных формирований, восстановление государственной границы между Украиной и Россией.

"Это очень важные пункты. Мы не хотели бы их терять, избавившись от этих сделок. Проблема в том, что они не выполнены. Россия никогда не соблюдала прекращение огня. Не было отвода тяжелого вооружения. Российские войска продолжают находиться на востоке Украины. Россия продолжает финансировать незаконные формирования и предоставлять им вооружение. Они поддерживают существование двух так называемых "республик", - отметил Волкер.

Американский дипломат пояснил, что если Россия действительно хочет мира и улучшить жизнь людей на Донбассе, она должна была бы согласиться на проведение миротворческой операции ООН на Донбассе. Это открыло бы путь к миру и безопасности на этой территории.

"А это означает выведение российской армии и демонтаж так называемых "республик". Это бы создало определенную базу. Если это будет сделано, то будет нужно и ОБСЕ", - растолковал Он.

По мнению дипломата, если Россия хочет избавиться от санкций и восстановить уважение мирового сообщества, она должна вернуть мир, имплементировать Минские соглашения, и по-настоящему вернуть Украине контроль над её территориями.

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"Мартин Сайдик демонстрирует, что существуют определенные идеи, и от них можно отталкиваться. Но предпосылкой для этого может быть только решение России прекратить войну и принять миротворческую миссию ООН, чтобы установить мирную и безопасную среду. Лишь когда эти пункты будут реализованы, то будут иметь смысл и все другие вещи", - отметил Волкер.

Как сообщалось, ранее специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности и который должны утвердить страны "нормандской четверки" - Украина, РФ, Франция и Германия.

План предусматривает, помимо общей миссии ООН и ОБСЕ (с военным и полицейским компонентами и международной администрацией на ОРДЛО), также организованное Евросоюзом агентство по восстановлению Донбасса - вроде того, которое раньше было на Балканах.

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Заявление Сайдика раскритиковали должностные лица в Украине. В частности, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что он не имеет мандата ни от ОБСЕ, ни от стран-участниц "нормандского формата" на выработку "мирного плана" для Украины.

30 января после переговоров ТКГ в Минске спецпредставитель ОБСЕ заявил о своей приверженности Минских соглашений и их безальтернативность.