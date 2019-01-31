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31.01.19 08:47

Защита украинского моряка Эйдера подала ходатайство о его переводе из РФ в Украину или третью страну, - адвокат Маркова

Защита украинского моряка Андрея Эйдера добивается его обследования и лечения в гражданском медицинском учреждении.

андрей,эйдер

Адвокат Александра Маркова впервые встретилась с украинским моряком Андреем Эйдером в СИЗО "Лефортово", написала она в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Впервые увиделась со своим подзащитным Андреем Эйдером на следственном действии уже в новой обстановке - Лефортово. Заявили ходатайство о переводе раненого в Украину или же третью страну, а также о переводе для обследования и лечения в гражданское медицинское учреждение соответствующего профиля", - рассказала адвокат.

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Защита украинского моряка Эйдера подала ходатайство о его переводе из РФ в Украину или третью страну, - адвокат Маркова 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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