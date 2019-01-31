Украинские воины уничтожили МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2, - штаб. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"30 января враг предпринял очередную провокацию на направлении Сокольники - Крымское на Луганщине, и начал обстрел наших защитников, применяя минометную батарею и зенитную установку ЗУ-23-2, которая была установлена ​​на МТЛБ-У.

Воины обороняющихся на указанном направлении, имеют в части два хорошо подготовленных подразделения: маневренную огневую группу, предназначенную для борьбы с артиллерийскими и минометными батареями врага и подразделение истребителей танков, на вооружении которого имеются современные ПТРК "Стугна-П" и "Корсар"", - сказано в сообщении.



Фото: пресс-центр ООС/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 7 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет. Уничтожены двое террористов, а также МТЛБ-У и ЗУ-23-2 противника, - штаб

В штабе отметили, что указанные подразделения хорошо подготовлены, личный состав прошел боевое слаживание еще до прибытия в район проведения операции Объединенных сил.

"За считанные минуты после начала вражеского обстрела маневренная огневая группа нанесла ответный удар, а расчет украинской "Стугна-П" осуществил пуск по вражескому бронированному объекту с которого велся обстрел наших бойцов.

Результат наших действий в ответ:

- минометная батарея врага подавлена;

- МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожены. Личный состав расчета "Стугна-П" представлен к награждению", - добавили в пресс-центе ООС.