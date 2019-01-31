Комбат 7-й бригады "ДНР", предатель Украины Юрий Свиридов за убийство беременной "ополченки" отбывает срок в тюрьме Ростова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем ЖЖ написал пособник террористов на Донбассе Михаил Полынков (позывной Хрусталик).

"Юрий Свиридов, позывной "Мачете" уже почти год находится в ростовском СИЗО. Условия для его содержания были созданы такие, словно кто-то очень не хочет, чтобы Юра дожил до суда. И я не о том, что ему запрещены передачки и состоянии камер, стены которых покрыты плесенью, а с потолка сочится вода. Юру содержат в одной камере с тем, кто преследуются по статье за терроризм, арестантами чеченской национальности, которые предположительно воевали на стороне ИГИЛ и заключенными по статье за терроризм из Украины", - написал он.

Полынков также добавил, что Свиридов объявил в СИЗО голодовку.

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Напомним, что в начале октября 2017 стало известно, что комбат 3-го МСБ ВС РФ на Донбассе Свиридов объявлен в розыск российским командованием за убийство. Позже, выяснилось, что Мачете на оккупированной территории выстрелом в затылок убил беременную девушку по имени Настя, которая была в банде террористов "замкомвзвода медвзвода".

В марте 2018 года разыскиваемого российским командованием террористов на Донбассе Юрия Свиридова (позывной Мачете) арестовали и доставили в Луганск.