Усов не причастен к нападению на меня, откуда такая информация у Кожемякина - неизвестно, - активист Мирзоян из Кривого Рога

"Я не подозреваю нардепа Усова в заказе нападения на себя, Кожемякину я такого не говорил, моя жена - тоже". Как передает УНИАН, такие показания под присягой дал активист из Кривого Рога Вадим Мирзоян, сообщили правоохранители во время отчета по расследованию дела о нападении на мужчину во время сессии горсовета 30 января, пишет glavcom.ua.

"Потерпевший Мирзоян был допрошен относительно заявления народного депутата Украины Кожемякина, которое последний сделал 15 января 2019 г. во время согласительного совета в Верховной Раде Украины. Во время допроса потерпевший однозначно опроверг указанное заявление, сообщив, что ни от него, ни от членов его семьи подобная информация поступать не могла", - заявил заместитель руководителя Криворожской местной прокуратуры №3 Роман Зонов.

Напомним, 15 января на заседании Согласительного совета народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Кожемякин обвинил парламентария из Кривого Рога Константина Усова в нападении на своего земляка. В заявлении "бютовец" ссылался на слова самого пострадавшего и его жены, однако Вадим Мирзоян возразил, что говорил нечто подобное.

"Мне неизвестно, откуда такая информация у Кожемякина, такие подозрения я не озвучивал, и такая информация не могла поступить от моей жены", - сообщил Вадим Мирзоян.

Также он добавил, что не знаком с Константином Усовым и никогда с ним "не пересекался".

Нападение на Вадима Мирзояна в Кривом Роге произошло 9 января. На местного депутата, по его словам, напали трое неизвестных с трубами и жестоко избили. Активист получил черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Дело расследуется по статье покушение на убийство.

Сразу после громкого обвинения в свою сторону Константин Усов заявил, что "предвыборная лихорадка обостряется", и он подает в суд за клевету, после чего предложил Андрею Кожемякину обратиться к следователю, чтобы быть допрошенным в качестве свидетеля под присягой: "Вы болтун, а не генерал, если не решитесь повторить свои слова под присягой".

Однако "бютовец" от общения с правоохранителями уклонился и не явился на допрос по повестке. Поэтому в прокуратуре отметили, что главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области направило официальное письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию о необходимости содействия в явке нардепа Кожемякина на допрос.

Издание отмечает, что Константин Усов в Верховную Раду был избран от 33-го округа Кривого Рога. Именно на эту часть города претендовала и, вероятнее всего, будет претендовать одна из руководителей городской организации "Батькивщины" Ольга Бабенко. На выборах 2014 "бютовка" проиграла.