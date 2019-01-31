Глава РПЦ Кирилл надеется, что еще сможет помолиться в Киево-Печерской лавре и встретиться "со своим народом"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в беседе с журналистами, приуроченной к 10-летию его возведения на патриарший престол.

"Я надеюсь на то, что Господь сподобит меня еще на то, чтобы посетить Украину. Политическая ситуация и конъюнктура - это такие скоропроходящие явления. Сегодня - одни политические силы, потом другие… У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие", - сказал он.

Предстоятель РПЦ призвал паству "твердо держаться веры, не поддаваться соблазнам" и выразил уверенность, что "духовное, культурное, цивилизационное единство россиян и украинцев сильнее, чем временные политические схемы и модели, которые работают на разрушение этого единства".

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По мнению патриарха, лучше всего происходящее в мировом православии в связи с действиями Константинополя на Украине характеризует слово "кризис".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Ранее глава украинской поместной церкви, митрополит Епифаний сообщил, что более 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную Церковь Украины.