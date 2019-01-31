Первый приход левобережной Черкасщины покинул Московский Патриархат: Не поминали Кирилла уже 4 года

Об этом сообщили в канцелярии митрополита Черкасского и Чигиринского Иоанна, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ua.

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"Мы давно шли к этому, - рассказывает священник Сергей Алексеенко. - Еще четыре года назад отказались поминать на проповедях Московского Патриарха Кирилла. Так же не поминаем и его наместника в Украине Онуфрия. В нашу церковную общину входят жители двух сел Каневского района - Прохоровка и Сушки. На днях в Прохоровке собралось 250 местных жителей. Проголосовали за переход в Православную Церковь Украины. Мы являемся первой общиной левобережной Черкасщины, которая объявила о переходе в Православную Церковь Украины".

Кроме этого сразу несколько общин Городищенского и Смелянского районов заявили о готовности выйти из подчинения Московского Патриархата.

"Моя позиция известна давно, - говорит о. Михаил Негер из церкви села Млиев. - Я четырнадцать раз ездил в зону АТО. Перед собранием граждан встретился с уважаемыми людьми села. Никого не было против. На собрание пришло более двухсот человек. Все проголосовали "за", только одна девушка была против. Да и то она не против украинской церкви. Ей просто нравятся богослужения на церковнославянском языке".

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По словам священника он еще не подавал прошение о переходе в ПЦУ.

"Мы ждали Томоса о независимости очень долго. Кроме меня собираются перейти священники из Городища и Смелянского района. 3 февраля должна состояться интронизация Блаженнейшего митрополита Епифания. 6 февраля Православную Церковь Украины должны официально зарегистрировать. Тогда мы все повезем документы с протоколами собраний в Черкассы", - пояснил он.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.