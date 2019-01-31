"Ты еще кровью не харкал": неизвестные избили и.о. главы райсуда во Львовской области Самсина и сломали ему ногу

Об этом сообщает "Судебная власть Уукраины", передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 31 января 2019 года, во время заседания Высший совет правосудия (ВСП) срочно рассмотрит сообщение о нападении на и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Самсина Маркиана Леоновича.

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30 января 2019 г. в ВСП поступило сообщение и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Самсина М.Л., в котором он сообщает, что 27 января 2019 г. к нему подошли лица, один из которых неоднократно был судим Каменка-Бугским районным судом. "Один из них высказался в адрес судьи: "Ты еще кровью не харкал", - указано в сообщении.

После этого, по словам судьи, мужчины напали на судью, причинив телесные повреждения и перелом левой ноги.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако правонарушители не были задержаны работниками полиции на месте. После этого судья был доставлен в Каменка-Бугскую центральную районную больницу, где судье оказали помощь.

Самсин М.Л. отмечает, что 28 января 2019 г. он обратился в дежурную часть Каменка-Бугского отдела полиции ГУ НП во Львовской области с письменным заявлением о совершении в отношении него уголовного преступления.

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28 января 2019 г. указанное уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование.

В соответствии со статьей 73 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.