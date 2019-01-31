Террористы обстреляли район Донецкой фильтровальной станции, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook со ссылкой на данные СЦКК.

Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения. Регулярные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск угрожают жизни мирного населения, а также персонала, обслуживающего объекты критической инфраструктуры Донбасса.

Так, 30 января 2019 г. при обследовании маршрута следования изменения рабочих ДФС, сотрудники пиротехнического отделения ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области зафиксировали на обочине дороги, на расстоянии около 700 м к юго-западу от станции, две воронки в снежном покрове размером примерно 50х70 см. Об этом факте было сообщено украинской стороне Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала воронки на расстоянии двух метров возле проезжей части автодороги Н-20, по которой ежедневно осуществляется перевозка рабочих ДФС. При осуществлении фотофиксации установлено, что обстрел из АГС-17 велся оккупантами по направлению так называемой Ясиноватской развязке, прилегающей к Донецкой фильтровальной станции, которая в настоящее время находится под временным контролем российско-оккупационных войск.

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К счастью, лиц, пострадавших вследствие обстрела и боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено.

"Украинская сторона СЦКК напоминает, что Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой почти 600 000 человек уже не первый раз становится объектом спекуляций со стороны российско-оккупационных войск с целью скомпрометировать Вооруженные Силы Украины, создать напряжение в обществе по обе стороны от линии разграничения сторон, сорвать перемирие и обвинить украинскую сторону в невыполнении Минских договоренностей", - сказано в сообщении.

"Итак, очередное повреждение подъездных путей к ДФС наглядно демонстрируют, что руководство оккупантов продолжает цинично игнорировать интересы гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения и стремится к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе", - добавили в пресс-центре ООС.