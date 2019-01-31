"Избежать смерти от зловещих сект Гюлена, не соблазниться салом в шоколаде": в России может появиться "православный квест" о конфликте РПЦ с Варфоломеем

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

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Главным героем новой компьютерной игры станет православный митрополит Николай, который получил благословение патриарха создать в Стамбуле Второримскую и Антальскую митрополию.

"Митрополиту придется проявить незаурядные дипломатические таланты в переговорах с чиновниками, избежать смерти от рук зловещих сект Гюлена и Бозкурта, не соблазниться салом в шоколаде и в финале победить главного злодея по имени Бармалей. Но не ликвидировать, а по-братски вразумить и принять в сущем сане как епископа Золоторожского", - рассказал в среду модератор секции, профессор МГЛУ Роман Силантьев.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Российская православная церковь заявляет, что подписанием Томоса об автокефалии для украинской церкви патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия".