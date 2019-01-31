Православную Церковь Украины официально зарегистрировали как юридическое лицо

Соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно реестру, ПЦУ зарегистрирована как юридическое лицо под названием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной Церкви Украины) 30 января 2019 года.

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Местонахождение зарегистрированной ПЦУ указано: Киев, ул. Трехсвятительская, 6.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.