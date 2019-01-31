Партактив "Народного фронта" высказался за выдвижение Яценюка в президенты, - Бурбак

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава фракции НФ в ВР Максим Бурбак, передает Цензор.НЕТ.

"Вижу нездоровый ажиотаж и море выдумок о съезде "Народного фронта", который состоится 2 февраля. Внесу ясность. Первое. Партийный актив однозначно высказался за выдвижение Арсения Яценюка в Президенты Украины. Это стало понятно, когда Арсений Яценюк встречался в декабре с партактивом в регионах. Партия выразила безусловную доверие лидеру партии. Именно с таким настроением делегаты едут и на съезд 2 февраля. Второе. Все лидеры "Народного фронта" вместе с Арсением Яценюком чувствуют важность момента и своего решения. Мы ответственная политическая сила. Сейчас мы понимаем, что от решения НФ зависит не только ход, но и результат выборов. Возможно от нашего решения зависит, кто станет Президентом Украины. ПОЭТОМУ ТАКОЙ ИНТЕРЕС К СЪЕЗДУ "НАРОДНОГО ФРОНТА". Третье. Какое бы решение не принял съезд, уже сейчас можем сказать точно одно: мы сделаем все, чтобы выборы были честными и демократичными. И чтобы по итогам выборов Украина стала еще сильнее", - заявил Бурбак.

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