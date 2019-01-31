Гелетей выступил за предоставление Епифанию госохраны: "Во многих странах мира обеспечивается безопасность руководителей церквей"

Об этом он заявил в интервью "UA:Українське радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Я за то, чтобы митрополит Епифаний, предстоятель Православной Церкви Украины был под государственной охраной", - отметил Гелетей.

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По его словам, пока законодательство не предусматривает обеспечение государственной охраны руководителей церквей.

"Сегодня мы прописали эту должность в законе о Службе государственной охраны, при согласии (митрополита Епифания. - Ред.) он имеет право на обеспечение государственной охраны. При согласии Епифания президент может подписать соответствующий указ об обеспечении безопасности, как во многих странах мира обеспечивается безопасность руководителей церквей", - отметил руководитель УГО.