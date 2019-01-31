С начала войны на Донбассе погибли около 13 тыс. человек, до 30 тыс. - ранены, - ООН

Об этом говорится в ответе Представительства ООН в Украине на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Из этого числа - 12800-13000 - погибли (3320 - гражданские, в том числе 298 пассажиров рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 г., 4000 украинских военных и 5,5 тысячи представителей вооруженных формирований) 27,5-30 тысяч человек ранены (7-9 тысяч гражданских, 9-10 тысяч украинских сил и 12-13 тысяч представителей вооруженных формирований)", - говорится в ответе руководительницы представительства Оснат Лубрани.

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По данным ООН, за время конфликта количество погибших и пострадавших среди гражданского населения в среднем составляет 25-26%. "Этот процент менялся со временем. В 2014 году доля гражданских жертв составляла 33-34% (один погибший гражданский - на двух погибших участников боевых действий). В то же время в 2018 году, по оценкам, это количество составляет 10-11% (один погибший гражданский - на 9-10 погибших участников боевых действий). То же самое можно сказать и о раненых", - говорится в сообщении.