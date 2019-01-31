Командир воинской части на Черкасщине задержан за вымогательство 25 тыс. грн взятки с подчиненного. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что подполковник ВСУ требовал от подчиненного 25 тысяч гривен за неналожение искусственных дисциплинарных взысканий перед увольнением в запас с военной службы", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в рабочем кабинете во время получения первой части взятки в размере 4 тысячи гривен.

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

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