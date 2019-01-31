Более 29 тыс. граждан Украины находятся на консульском учете в дипучреждениях Украины в России, - МИД

Согласно ответу Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины на запрос "Интерфакс-Украина", по состоянию на 31 декабря 2018 года на консульском учете в иностранных дипломатических учреждениях Украины находились 438099 лиц. В частности, в Российской Федерации - 29148 человек, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в Германии – 102 тыс 555 человек, в США – 54 тыс 999, в Польше – 31 тыс 553 украинцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2018 году польские пограничники чаще всего отказывали во въезде в страну гражданам Украины: почти 47 тыс. украинцев не пустили в Польшу

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о ликвидации избирательных участков в РФ на основании письма МИД Украины, в котором Министерство обосновало необходимость ликвидации избирательных участков наличием существенных угроз и рисков на территории Российской Федерации для граждан Украины во время выборов президента.

После ликвидации избирательных участков на территории России соответствующие избиратели были закреплены за избирательными участками в Финляндии, Грузии и Казахстане.