Дело о сбитом Ил-76: генерал Назаров утверждает, что его телеграмма об отправке десантников в Луганск не была приказом, а лишь "необязательной к выполнению просьбой"

Об этом сообщил адвокат потерпевших по делу о сбитом Ил-76 Виталий Погосян, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Генерал Назаров уже стал "специалистом в области права", хотя не знает как военнослужащий боевого устава, - адвокат Погосян (обновлено)

"Очередное ноу-хау в терминологии военной науки: телеграмма начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему ВСУ - это лишь просьба", - написал он, комментируя один из пунктов ходатайства Назарова.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

Также на Цензор.НЕТ: Генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор (обновлено)

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.