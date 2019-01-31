Наемники РФ из 120-мм миномета разрушили жилой дом в Катериновке на Луганщине, - СЦКК. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

29 января жительница поселка Катериновка сообщила, что накануне, 26 января, со стороны временно оккупированной территории с позиций вооруженных формирований РФ был осуществлен обстрел их населенного пункта. Вследствие минометного огня боевиков поврежден ее жилой дом.

Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК выяснила, что вечером 26 января 2019г. наемники РФ с направления Молодежное совершили обстрел из миномета калибром 120 мм населенного пункта Катериновка, Попаснянского района Луганской области.

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В ходе проведения фотофиксации было обнаружено повреждение жилого дома по улице Пионерская, д. 17. В частности, частичное разрушение внешней стены, фундамента и окон жилого дома, причиненные попаданием мины калибром 120 мм.

К счастью, во время обстрела оккупантов никто из жителей дома не пострадал.





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Украинская сторона СЦКК заявляет: "Провокационные активные боевые действия оккупационной администрации свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей."