Налоговики добились от сельхозпредприятия на Хмельнитчине возмещения в бюджет 3 млн грн неуплаченного НДС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством областной прокуратуры было установлено, что предприятие под видом собственной реализовывало покупателям часть сельхозпродукции, которую на самом деле не выращивало, а приобретало у других предприятий, в результате чего безосновательно использовало специальный режим налогообложения, что привело к неуплате налога на добавленную стоимость в размере 4 млн грн, которые вместо уплаты в бюджет незаконно остались в распоряжении этого предприятия.

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При этом часть оставшихся в распоряжении средств руководитель предприятия легализовал путем снятия наличными с банковского счета для дальнейшего использования на собственные нужды.

Благодаря принятым в ходе следствия мерам наложен арест на средства предприятия в сумме более 3 млн грн, которые находились у него на счету и в дальнейшем взысканы в государственный бюджет.

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