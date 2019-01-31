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31.01.19 17:26

Киевсовет расторгает договор с застройщиком озер на Осокорках

31 января Киевский городской совет поддержал во втором чтении решение о расторжении договора аренды с застройщиком зеленой зоны на Осокорках - компанией "Контактбудсервис".

осокорки

Об этом сообщил депутат Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хмарочос".

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Юридическим поводом для расторжения договора стали долги застройщика перед городом за аренду земли в размере 65 млн грн.

"Контактбудсервис" строит ЖК "Патриотика на Озерах" на участке площадью более 90 гектаров между Осокорками и Позняками. Местные жители требуют создать здесь ландшафтный экопарк "Осокорки". На озерах Небреж, Тягле и Мартышев живут цапли, аисты, дикие утки и много других птиц, в том числе и занесенных в Красную книгу. Представители ОО "Экопарк Осокорки" разработали детальный проект ландшафтного парка. По Генплану - 2020 эти земли определены как зеленая зона общего пользования. А также отнесены к зоне охраняемого ландшафта. Состоялось несколько судов по иску активистов против ГАСИ в части разрешения на строительство. Суд первой инстанции вынес решение в пользу ГАСИ, в данный момент длится рассмотрение дела в апелляционном суде.

19 декабря 2018 было проведено заседание градостроительного совета КГГА при участии представителей застройщика. "Контактбудсервис" обязали пересмотреть проект строительства в соответствии с требованиями активистов. Вместо этого застройщик возобновил строительные работы на участке.

На месте строительства не раз происходили стычки между активистами и представителями застройщика.

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