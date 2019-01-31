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31.01.19 17:45

Гриценко подал в суд на ЦВК из-за реестра избирателей. ДОКУМЕНТ

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию из-за требования работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК.

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Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК. Согласно закону, рассмотреть этот иск суд должен в сжатые сроки - в течение двух дней. Надеюсь, суд отменит это абсурдное требование - невиданное в Украине еще никогда", - заявил политик.

Гриценко подал в суд на ЦВК из-за реестра избирателей 01

Ранее Гриценко отмечал, что закон предоставляет ему как кандидату право проверить Государственный реестр избирателей, "чтобы предотвратить возможные фальсификацией со стороны власти, которая этот реестр ведет".

Гриценко сообщил, что в ЦИК ему выдали реестр и код для доступа к нему, однако предупредили, что работать с реестром он может только в здании ЦИК.

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По информации Гриценко, новый порядок ЦИК нынешнего состава утвердил 25 октября 2018 года. В этих изменениях Гриценко подозревает СБУ и Петра Порошенко, который назначает председателя Службы безопасности.

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