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31.01.19 17:46

Глава Херсонского облсовета Мангер приостановил членство в "Батькивщине" до окончания расследования убийства Гандзюк

Председатель Херсонского областного совета, руководитель Херсонской парторганизации ВО "Батькивщина" Владислав Мангер вышел из партии на время, пока не завершится расследование дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

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По словам политика, он не хочет дискредитировать свою политсилу. Об этом Мангер заявил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Считаю обвинения, которые звучат в мой адрес в связи с делом Гандзюк, безосновательными и голословными. В то же время наблюдаю, как эти заявления начинают направлять на дискредитацию целой партии "Батькивщина" и ее лидера Юлии Тимошенко", – написал Мангер.

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"Чтобы прекратить спекуляции, считаю единственно правильным решением приостановить свое членство в партии "Батькивщина" на время расследования дела Гандзюк", – подытожил чиновник.

Ранее отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалой, которого подозревают в оргнанизации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москала организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

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