Пятилетняя реформа Минобороны выполнена на 68% за два года, - Полторак

Об этом Полторак заявил в ходе комитета реформ Минобороны в четверг в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы фактически 68% от общего пятигодичного плана за эти два года смогли сделать", - сказал министр.

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По его словам, за прошлый 2018 год были определены 15 приоритетных проектов оборонной реформы и утверждены соответствующие уставы. Кроме того, в прошлом году было принято на вооружение 16 образцов оружия и допущено к эксплуатации 32 образца военной техники. Также поставлено 8 тыс. единиц новой (модернизированной) военной техники, около 500 тыс. единиц боеприпасов. Восстановлено более 6 тыс. военной техники.

Министр также отметил, что с января 2019 года денежное обеспечение военнослужащих увеличено на 30%.

Что касается приоритетов на 2019 год, Полторак определил эффективный оборонный менеджмент на основах демократического гражданского контроля и новой системы военного управления, оборонное планирование в контексте бюджетного процесса в государстве, совершенствование оборонных закупок, оптимизация структуры Вооруженных сил.