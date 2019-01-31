Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны военной продукции за рубежом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам президента, этот документ "позволит Министерству обороны Украины, Вооруженным Силам Украины, Генеральному штабу напрямую закупать за рубежом то, что наши партнеры по НАТО готовы поставлять Украине".

Закон предоставляет возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о прямых закупках Минобороны импортной военной продукции

Законом определяется, что государственные заказчики по оборонному заказу являются субъектами внешнеэкономической деятельности и субъектами осуществления международных передач товаров.

Документом также вносятся изменения в Законы Украины "О государственном оборонном заказе", "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О внешнеэкономической деятельности" и в Хозяйственный кодекс Украины.

Также читайте: Украина договаривается с США о новых поставках товаров военного назначения, - Климкин