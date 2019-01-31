Враг дважды нарушил перемирие с начала суток. Под Кряковкой террористы применили минометы калибром 82 мм, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм. и из гранатометов.
Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции наших защитников в районе населенного пункта Пески.
Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".