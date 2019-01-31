Имущество двух подозреваемых в уклонении от уплаты налогов арестовано на Ивано-Франковщине, - ГФС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Злоумышленники обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 и ч. 1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (по факту растраты государственных средств, служебного подлога официальных документов и легализации доходов, полученных преступным путем), что повлекло ущерб государственным интересам в крупных размерах.
Установлено, что директор одного из государственных предприятий машиностроительной отрасли области, действуя по предварительному сговору с директором общества с ограниченной ответственностью, путем совершения фиктивной хозяйственной операции и подделки официальных документов, растратили более 300 тыс. грн государственных средств, выделенных на закупку оборудования для предприятия, которые в дальнейшем легализовали путем перечисления этих средств на банковские счета других субъектов хозяйствования.
В ходе расследования на имущество подозреваемых наложен арест.