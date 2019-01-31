"НАПК провалила проверку е-деклараций. Нужен перезапуск" - Садовый

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Андрей Садовый поддержал предложения "Антикоррупционной повестки дня", к которой присоединились около 25 общественных организаций.

Напомним, ранее они призвали кандидатов в президенты публично зафиксировать свои предложения по преодолению ключевых проблем государственной антикоррупционной политики.

Садовый также озвучил ряд других инициатив. В частности, "регулярный внешний аудит Специализированной антикоррупционной прокуратуры так, как это уже существует в законе для Антикоррупционного бюро, а также лишение СБУ и МВД функций проверок бизнеса. Бизнесом должна заниматься финансовая полиция. Служба безопасности Украины должна бороться с врагами государства, а не преследовать ИТ-компании и другой порядочный бизнес".

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Андрей Садовый также заявил, что в случае избрания на пост Президента назначит аудитором САП со своей стороны Роберта Сторчуа – представителя Минюста Соединенных Штатов, у которого есть огромный опыт помощи антикоррупционным органам Украины. "Если по результатам аудита работа антикоррупционного прокурора будет признана неудовлетворительной, он должен уйти", - заявил Андрей Садовый.

Отдельно кандидат объяснил намерение выстраивать свою работу в отношении НАБУ: "Никакого вмешательства в работу НАБУ с моей стороны как Президента не может быть. Я считаю неприемлемым ни звонить, ни назначать ночные встречи директору Антикоррупционного бюро. Если он сам будет нуждаться в помощи Президента, конечно, я всегда ему помогу".

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Напомним, на днях общественные организации объявили антикоррупционный повестку дня для кандидатов в Президенты Украины. Они призывают публично зафиксировать свои предложения по преодолению ключевых проблем государственной антикоррупционной политики:

— Полная потеря доверия общества к руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

— Несостоятельность менеджмента Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции обеспечить выполнение функций учреждения.

— Постоянные атаки политической элиты на Национальное антикоррупционное Бюро.

— Преобразование части Службы Безопасности Украины на инструмент и провайдера коррупции.

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