Сотрудники ГБР задержали заместителя главы Печерской РГА Киева при получении 20 тысяч взятки. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

В сообщении отмечается: "Во время досудебного расследования установлено, что за ежемесячную выплату в размере 20 000 гривен госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить разрешительные документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности.

Государственный служащий задержан при получении неправомерной выгоды при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в г. Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В случае доказательства вины за содеянное уголовное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение), лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, обыски в служебных помещениях Печерской РГА и по месту жительства задержанного. Также решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления".

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