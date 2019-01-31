Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
31.01.19 20:06

Инициатором отставки Аласании стал член Набсовета НОТУ Козак, назначенный по квоте Радикальной партии, - Найем

Народный депутат Украины Мустафа Найем обнародовал информацию, что инициатором голосования за отставку председателя правления Общественного вещания Зураба Аласании стал член Набсовета НОТУ от Радикальной партии Вячеслав Козак.

аласания

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Найем отметил: "Только что Наблюдательный совет UA: Перший досрочно разорвал договор с главой телеканала зурабом Аласанией. Причины и юридические основания пока неизвестны.

Откровенно говоря, это очень тревожный сигнал. За два месяца до выборов канал с 93% покрытием аудитории оказался без руководителя".

Позже Найем дописал: "Инициатором выступил Вячеслав Козак. Предложил включить в повестку дня и проголосовать в закрытом режиме. Расклад голосов пока неизвестен. Вячеслав Козак был включён в состав Набсовета по квоте фракции Радикальной партии".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Инициатором отставки Аласании стал член Набсовета НОТУ Козак, назначенный по квоте Радикальной партии, - Найем 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100