Были просьбы, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, я этого не сделал, - Епифаний

Как передает Цензор.НЕТ, интервью было опубликовано в YouTube 30 января.



"Многие спрашивают меня: "Почему вы в диптихе поминаете патриарха Кирилла? Вы же не поминали его после избрания предстоятелем до получения томоса". Да, я его не упоминал, потому что мы находимся в состоянии войны. Но в то время, когда я мог это делать как предстоятель. Потому что до [подписания] томоса у меня не было никаких юридических предписаний, что я должен упоминать в диптихе патриарха Кирила, и поэтому я этого не делал, когда это зависело от меня", – сказал Епифаний.



Он рассказал, что согласно томосу, предстоятель ПЦУ должен, согласно диптиху, поминать всех патриархов и других предстоятелей православных церквей.



"Вы представляете себе, если бы я уже на второй день, совершая богослужение в Киеве, в день Рождества Христова, 7 января, нарушил норму томоса? Я этого не сделал, хотя было много просьб ко мне, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, потому что там четко прописано: есть каноничный порядок. Мы не молимся за патриарха Кирилла. Мы должны его поминать как одного из предстоятелей поместной православной церкви. Это делает патриарх Варфоломей, и для нас Мать-церковь – образец", – сказал митрополит.





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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

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Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

26 января Министерство культуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны в течение трех месяцев сменить свое название.