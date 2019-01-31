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31.01.19 20:25

Были просьбы, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, я этого не сделал, - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью в программе KishkiNa главного редактора издания LB.ua Сони Кошкиной заявил, что поминает во время службы патриарха Русской православной церкви Кирилла, потому что это одно из требований томоса об автокефалии.

Были просьбы, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, я этого не сделал, - Епифаний

Как передает Цензор.НЕТ, интервью было опубликовано в YouTube 30 января.

"Многие спрашивают меня: "Почему вы в диптихе поминаете патриарха Кирилла? Вы же не поминали его после избрания предстоятелем до получения томоса". Да, я его не упоминал, потому что мы находимся в состоянии войны. Но в то время, когда я мог это делать как предстоятель. Потому что до [подписания] томоса у меня не было никаких юридических предписаний, что я должен упоминать в диптихе патриарха Кирила, и поэтому я этого не делал, когда это зависело от меня", – сказал Епифаний.

Он рассказал, что согласно томосу, предстоятель ПЦУ должен, согласно диптиху, поминать всех патриархов и других предстоятелей православных церквей.

"Вы представляете себе, если бы я уже на второй день, совершая богослужение в Киеве, в день Рождества Христова, 7 января, нарушил норму томоса? Я этого не сделал, хотя было много просьб ко мне, чтобы я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. Но это прямое нарушение норм томоса, потому что там четко прописано: есть каноничный порядок. Мы не молимся за патриарха Кирилла. Мы должны его поминать как одного из предстоятелей поместной православной церкви. Это делает патриарх Варфоломей, и для нас Мать-церковь – образец", – сказал митрополит.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

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Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

26 января Министерство культуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны в течение трех месяцев сменить свое название.

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