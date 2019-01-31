По заявлению экс-замглавы "Укргазодобычи" НАБУ открыло уголовное производство в отношении Ирины Геращенко

Как пердает Цензор.НЕТ, об этом сам Тамразов написал на своей странице в Фейсбуке.

"НАБУ сегодня сообщило, что на основании моего заявления от 01.10.2018 начато досудебное расследование по факту возможного совершения первым заместителем председателя ВР Геращенко И.В. криминального правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование)", - написал он.

Тамразов сообщает, что заявление он подал еще 1 октября 2018 года, а НАБУ все это время проводило "информационную аналитическую работу".

В декабре 2018 года ведомости о возможном совершении криминального правонарушения в Единый реестр досудебных расследований внесены не были.

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