Супрун выступила за легализацию каннабиса в медицинских целях

Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса станет реализацией их права на медицинскую помощь. Об этом Ульяна Супрун написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Применение наркотических веществ в любых целях, даже в медицинских – сложная тема. Поэтому ею легко манипулировать, даже когда речь идет о жизненно необходимую помощь пациентам", – предупреждает Супрун.

Читайте на Цензор.НЕТ: Центры общественного здоровья будут реализовывать программы по борьбе с курением, - Супрун

"Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно с определенными оговорками, нормальная мировая практика", – считает и.о. министра здравоохранения.

По словам Супрун, медицинский каннабис может помочь при болезни Альцгеймера, хронических болях, рассеянном склерозе, эпилепсии и синдроме раздраженного кишечники. А также способен облегчить состояние людей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Также на Цензор.НЕТ: Температура выше 40, боль в сердце или проблема дыхания, - Супрун назвала ситуации, когда следует вызывать скорую помощь

"Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация. Детям при эпилепсии прописывают пероральный прием каннабиноидов", – утверждает глава Минздрава.

"Надеюсь, что кампания #ЗупинитиБіль не станет мишенью популистов и демагогов", – подводит итог Супрун и призывает подписать петицию за легализацию каннабиса в медицине.