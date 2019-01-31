Антимонопольный комитет начал проверку облгазов из-за завышенных сумм в платежках

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Председатель АМКУ дал поручение территориальным отделениям комитета провести исследования на соответствие действий операторов ГРМ законодательству о защите экономической конкуренции при приведении объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям при осуществлении коммерческих расчетов за использованный природный газ бытовыми потребителями", – сказано в сообщении.

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Если по результатам исследования Антимонопольный комитет обнаружит нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, то его органы примут меры, предусмотренные законодательством.

В АМКУ отметили значительное количество жалоб, поступающих от населения на дополнительные начисления в платежках.

Напомним, в ноябре прошлого года население получило платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного газа. Кроме того, облгазы приписывали потребителям долги за прошлые периоды. Такие начисления операторы ГРМ объяснили "приведением объемов газа к стандартным условиям". В конце ноября НКРЕКП запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.

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