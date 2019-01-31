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31.01.19 21:48

Передача осужденных граждан Украины с оккупированных территорий состоится в начале февраля, - Денисова

В первую неделю февраля состоится передача граждан Украины с временно оккупированных территорий Донбасса, которые были задержаны до начала военного конфликта.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке  украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Как отмечается, Денисова провела встречу с координатором Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, послом Тони Фришем.

В частности, стороны обсудили вопросы относительно работы гуманитарной подгруппы ТКГ по обеспечению освобождения и обмена заложников и лиц, которые незаконно удерживаются на неподконтрольных Правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей, в рамках Минских договоренностей.

"Мы с господином Фришем отметили, что готовы к обмену в любом формате и пытаемся это сделать. Рассмотрели также вопрос о передаче граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. Очередная передача состоится уже в первую неделю февраля", - написала Денисова.

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