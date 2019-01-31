Передача осужденных граждан Украины с оккупированных территорий состоится в начале февраля, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Как отмечается, Денисова провела встречу с координатором Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, послом Тони Фришем.

В частности, стороны обсудили вопросы относительно работы гуманитарной подгруппы ТКГ по обеспечению освобождения и обмена заложников и лиц, которые незаконно удерживаются на неподконтрольных Правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей, в рамках Минских договоренностей.

"Мы с господином Фришем отметили, что готовы к обмену в любом формате и пытаемся это сделать. Рассмотрели также вопрос о передаче граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. Очередная передача состоится уже в первую неделю февраля", - написала Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты завербовали заключенных, чтобы те шпионили для "ЛНР", и передали их Украине - СБУ