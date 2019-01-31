Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
31.01.19 21:54

Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятке начальницу одной из районных служб по делам детей Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновница органа местного самоуправления требовала от харьковчанки 3 тысячи долларов за содействие в подборе ребенка и вынесения положительного заключения для усыновления.

Правоохранители задержали чиновницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины в рабочем кабинете после получения оговоренной суммы взятки в гривневом эквиваленте - 84 тысяч гривен.

Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Офицер ВСУ получила 1,8 тыс. долл. взятки за непривлечение к ответственности за "самоволку", - СБУ. ФОТО

Чиновница службы по делам детей задержана в Харькове при получении 84 тыс. грн взятки за содействие в усыновлении, - СБУ 03

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении взяточнице о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Чиновник Госгеокадастра задержан во Львове за вымогание с участника АТО 32,5 тыс. долл. взятки за выделение земельного участка

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100