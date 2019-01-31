В 2018 году мы освоили производство критических номенклатур: 152-мм боеприпасы, 60-120 мм мины, 30-40 мм патроны для гранатометов, - Полторак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
"Идет наращивание обеспеченности вооружением, военной и специальной техникой. В прошлом году принято на вооружение 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца вооружения и военной техники", - сообщил министр.
По его словам, в войска поставлено около 8 тыс. единиц новых или модернизированных образцов военной техники и около 500 тыс. единиц боеприпасов.
"Приняты меры по освоению производства ракет и боеприпасов на национальных предприятиях. Это было сделано именно по критическим номенклатурам: речь идет о 152-мм боеприпасах, 60-120 мм мины, 30-мм патроны для автоматических пушек и 30-40 мм патроны для гранатометов", - подчеркнул Полторак.
Министр обороны также отметил, что в 2018 восстановлена исправность более 6 тыс. единиц образцов военной техники, которые пошли для комплектования как боевых частей, так и Корпуса резерва.