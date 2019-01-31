Причин мне не сообщили, нарушены все процедуры, судебная борьба обязательна, - Аласания о своем увольнении с должности главы правления Общественного вещания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аласания отметил: "Аллергия власти на Общественное дошла стадии интоксикации.

Наблюдательный Совет (на заседание которого мы пришли с годовым отчетом, но его не заслушали) досрочно прекратил контракт председателя правления. В повестке дня вопросы не было. По представлению "с голоса" Козака и поправкой Панича - поставили на голосование, сделали голосования "закрытым и тайным" и проголосовали.

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Составом: Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Миський, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Панич, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. Трое против, девять - за.

Причины мне неизвестны, официального обоснования нет (обещают за неделю).

Не то, что совсем неожиданно - пытались давно, и на этот раз бюллетени были заготовлены заранее) - но так очевидно перед выборами ... ну несколько неосторожно.

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Что дальше? - нарушены все процедуры; судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин.

Обращаюсь к сотрудникам огромного Общественного вещателя: коллеги, каждый из вас работает для зрителей, слушателей и читателей. Продолжаем делать это, несмотря ни на что, каждый на своем месте".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.