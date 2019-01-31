Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в 2019 году вырастет на 30%, - Минобороны

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Комитета реформ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы сделали все возможное для того, чтобы повысить уровень мотивации военных к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины. С 1 января 2019 г. увеличено денежное содержание всех военных более чем на 30 процентов", - отметил министр.

По его словам, размер денежного обеспечения в 2019 году составит: командира механизированной бригады 25,4 тыс. грн, командира роты - 15,3 тыс. грн, солдата-контрактника первого года службы - 10,2 тыс. грн.

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"По сравнению с 2018 годом, фонд денежного обеспечения на 2019 увеличен на 15,2 млрд грн, или на 41%", - сообщил Полторак.