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01.02.19 08:33

Новые зарплаты военнослужащих в 2019 году: командира мехбригады - 25,4 тыс. грн, комроты - 15,3 тыс. грн, солдата-контрактника - 10,2 тыс. грн, - Полторак. ВИДЕО

Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины увеличено более чем на 30 процентов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Комитета реформ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-слудбу Минобороны.

"Мы сделали все возможное для того, чтобы повысить уровень мотивации военных к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины. С 1 января 2019 г. увеличено денежное содержание всех военных более чем на 30 процентов", - отметил министр.

По его словам, размер денежного обеспечения в 2019 году составит: командира механизированной бригады 25,4 тыс. грн, командира роты - 15,3 тыс. грн, солдата-контрактника первого года службы - 10,2 тыс. грн.

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"По сравнению с 2018 годом, фонд денежного обеспечения на 2019 увеличен на 15,2 млрд грн, или на 41%", - сообщил Полторак.

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