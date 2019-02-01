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01.02.19 00:33

Украина - демократическая страна и результаты выборов президента могут быть непредсказуемыми, - Волкер

США готовы к сотрудничеству с любым кандидатом в президенты Украины, который одержит победу на выборах.

Украина - демократическая страна и результаты выборов президента могут быть непредсказуемыми, - Волкер

 Об этом 31 января во время брифинга с журналистами заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

"Начну с того, что Украина является демократичной страной. У них будут выборы, и в нормально функционирующей демократии мы не знаем, кто победит, до самих выборов. Так что в этом случае мы не знаем, кто победит", — сказал он.

Волкер добавил, что в национальных опросах нет явного лидера, а значит, результаты выборов могут быть непредсказуемыми.

"И снова, так как Украина — демократичная страна, мы будем работать с любым избранным демократическим путем лидером, который возглавит ее после выборов. Мы продолжаем поддерживать украинский суверенитет и территориальную целостность", — добавил он.

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