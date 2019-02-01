На сегодня Православная церковь Украины насчитывает около 7 тысяч приходов, - Епифаний

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью в программе KishkiNa главного редактора издания LB.ua Сони Кошкиной, сказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.



"Всего по Украине около 7 тыс. приходов сейчас насчитывает единая православная церковь, хотя их тяжело точно посчитать, потому что мы объединились и нужно провести перерегистрацию. Когда мы все юридически оформим, тогда получим точное количество приходов, которые у нас есть", – рассказал он.



На сайте Министерства культуры Украины указано, что по состоянию на апрель 2018 года существовало 12 348 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата, 6167 – Украинской православной церкви Киевского патриархата и 1167 приходов Украинской автокефальной православной церкви.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

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Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

26 января Министерство культуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны в течение трех месяцев сменить свое название.