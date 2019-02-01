Зеленский является российским пропагандистом, - Ирина Луценко

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" сказала народный депутат, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Последние социологические исследования говорят о том, что во второй тур выборов будут выходить два кандидата - Порошенко и Зеленский. Видимо, Юлия Владимировна Тимошенко в своем популизме и в своих золотых обещаниях прошла уже тот потолок людей, которые верят ее побасенкам и ее неискренности. Собственно, мы сегодня рассматривать двух кандидатов - Петра Алексеевича Порошенко и Зеленского", - сказала она.

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Луценко также отметила, что шоумен Зеленский имеет в РФ недвижимость, о чем сам заявлял.

"Если кто не знает, в 12 году журнал Forbes опубликовал большое интервью с Зеленским, где было четко и попунктно расписано все его состояние как мультимиллионера. Мультимиллионер Зеленский рассказал о том, что у него очень много недвижимости в России, и он это прямо заявлял. И сегодняшняя декларация Зеленского показывает, что у него есть десятки недвижимости и десятки квартир", - отметила народный депутат.

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Она также подчеркнула, что кандидат в президенты Украины является российским бизнесменом.

"Он является российским бизнесменом, он получает по сей день роялти, то есть средства за свои права от фильмов, которые он снял в РФ. Он является российским пропагандистом. Я беру на себя смелость так заявлять. Потому что он получил 35 миллионов рублей от Министерства культуры России за пропагандистский фильм, который он снимал о похоронах Порошенко.

И подтверждением этого являются слова заместителя главы общественного совета Министерства культуры РФ Пожигайло, который сказал: "Я видел ролик о похоронах Порошенко. Как по мне, ему, Зеленскому, наоборот нужно дать Орден дружбы. Понятно, что все они там меняют свои позиции. Однако, сегодня деятельность Зеленского полезна для России. Поскольку он топит Порошенко, который действительно является русофобом", - подытожила Луценко.

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