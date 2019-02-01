Враг за сутки 6 раз обстрелял позиции ОС: ранен один украинский воин, уничтожен один наемник, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских защитников велись дважды из минометов калибра 82 мм, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов - в районе поселка Пески.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:

- из минометов калибра 82 мм и гранатометов - в районе населенного пункта Кряковка;

- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Крымское;

- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе Хутора Вольный;

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Станицы Луганской.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранения", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь, используя дежурные огневые средства.

По данным разведки, 31 января, один оккупант был уничтожен, еще двое получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.