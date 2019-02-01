США и ЕС обсуждают новые санкции против РФ за действия в Керченском проливе, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Волкер пообещал, что Россия не останется безнаказанной за агрессию в Черном море. По его словам, на Западе обсуждают возможность новых санкций.

"И Соединенные Штаты, и Европа думают, какие дополнительные меры мы должны применить, если Россия не отпустит пленных моряков и будет дальше добиваться контроля над Керченским проливом", - сказал спецпредставитель США по Украине во время пресс-брифинга по телефону из Брюсселя.

Он добавил, пока никаких решений нет, но эти решения США и ЕС могут принять уже в феврале, накануне годовщины оккупации Крыма Россией.

Отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли новые санкции коснуться российских портов в Азовском море, Волкер заявил, что такие шаги тоже рассматриваются.

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Как он сказал, "Россия не полностью заблокировала доступ украинских судов в украинские порты. Похоже, что они прибегли к политике умышленного замедления. А это значит подорожание морских перевозок, убытки для экономики региона. Наша цель - это не санкции ради санкций. Цель - восстановить свободный проход по Керченскому проливу во все порты".

Комментируя инициативу допустить в Керченский пролив немецко-французских наблюдателей (план, который понравился российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову), Волкер заявил: предложение международного мониторинга пролива целом достойна внимания. Чем больше глаз для наблюдения за ситуацией, тем меньше возможность насилия. В то же время эта идея вызывает много возражений, в частности в самых украинском, сказал Волкер. Речь идет о присутствии наблюдателей ОБСЕ на территории, не относящейся к зоне конфликта. Причем в условиях, когда к миссии ОБСЕ входит много русских.

"Я думаю, что лучшее решение здесь - чтобы международные наблюдатели находились на контролируемой украинцами территории и на украинских кораблях по приглашению украинцев. Нет нужды переходить за эту границу ", - отметил Курт Волкер.

Спецпредставитель США прокомментировал также новый "мирный план" относительно Донбасса, который предложил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик.

Как отметил Волкер, "Мартин Сайдик очерчивает подетальный план: что должна делать миссия ООН, а что миссия ОБСЕ. Некоторые из идей, которые он предложил, полезно рассмотреть. Однако чтобы воплощать детали, надо сначала решить базовую проблему. И основополагающая проблема здесь - готова ли Россия допустить присутствие на Донбассе международных миротворцев вместо присутствия российских вооруженных сил? Россия продолжает отрицать, что она оккупирует эту территорию; она продолжает настаивать, что там нужны только охранники для наблюдателей ОБСЕ, а не настоящие миротворческие силы. Россия не дает сделать никаких шагов для размещения международных миротворческих сил, которые бы принесли мир и безопасность на Донбасс. И это основополагающая проблема".