Участие в избирательной кампании полковника Кривоноса является его личной инициативой, - заявление командования ССО ВСУ

Об этом говорится в сообщении Командования Сил специальных операций ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию СМИ! Согласно сообщению интернет издания Цензор.НЕТ, политическая партия "Воины АТО" выдвинула кандидатом в президенты полковника Сергея Кривоноса, первого заместителя командующего ССО ВС Украины. Командование Сил специальных операций ВС Украины сообщает, что участие в избирательной кампании полковника С.Кривоноса является его личной инициативой и никоим образом не связано с деятельностью Сил специальных операций и Вооруженных Сил Украины в целом", - говорится в заявлении.

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Ранее съезд партии "Воины АТО" выдвинул кандидатом в президенты полковника Кривоноса.