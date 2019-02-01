США могут начать процесс денонсации ракетного договора с РФ 2 февраля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Согласно источникам в Государственном департаменте об этом официально будет объявлено 1 февраля.

По словам заместителя государственного секретаря США Андреа Томпсон, с 1 февраля начнется шестимесячный период, после которого американские власти примут решение о постоянном отказе от договора, который запрещает СССР и США иметь в арсенале ракеты наземного базирования меньшей и средней дальности. Однако уже в этот период Вашингтон оставляет за собой право не выполнять договор.

"Мы сделаем объявление, выполним все те шаги, которые необходимо предпринять для приостановления выполнения наших обязательств и последующего выхода из договора", – заявила в четверг Андреа Томпсон.

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В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

4 декабря госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля, после чего США откажутся от своих обязательств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.