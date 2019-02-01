Говорить о статусе патриархии для ПЦУ рано, - Епифаний

"Я считаю, что рано говорить (о получении статуса патриархии. - Ред.), мы делаем только первые шаги в нашем становлении. И давайте не говорить о таких необъятных вещах. Да, в будущем мы не отбрасываем. И мы будем идти этим путем, но нам надо сейчас утвердиться", - сказал митрополит Епифаний в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что предоставление патриархии ПЦУ - это вопрос будущего.

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"Но я не хотел бы ограничиваться определенными хронологическими рамками. Это будет в будущем, давайте сейчас работать над нашим становлением. Когда мы утвердимся, когда объединим все украинское православие вокруг киевского престола, тогда мы сможем претендовать", - пояснил митрополит Епифаний.

По его словам, ПЦУ должны признать другие православные церкви. "Если мы с первого дня будем ставить для себя такие необъятные задачи, мы не сможем выполнить то, что мы должны выполнять сегодня", - сказал глава Церкви.

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По словам митрополита Епифания, все православные церкви, которым предоставляли автокефалию, получали начальный статус – митрополию.